"Les Livres ont la parole" : "La Vie en son royaume" de Christian Signol

Christian Signol, l’écrivain de Brive-la-Gaillarde, chantre du monde rural et auteur de grandes séries paysannes à succès publie La Vie en son royaume chez Albin Michel.Un ouvrage dans lequel il nous propose le beau portrait plein d'humanité d'un jeune médecin qui choisit de s'installer dans un village du Limousin.



Un personnage inédit dans l'œuvre de Christian Signol et qui s'est imposé à lui comme une urgence. "J’ai été alerté par mes proches qui sont dans le milieu de la médecine sur les déserts médicaux. Les jeunes internes en médecine ne veulent pas s’installer à la campagne."

Soucieux de cette inégalité croissante entre la ville et la campagne, l’auteur y va même de sa petite analyse : "Ceci s’explique par plusieurs raisons : quand les internes ont fait des remplacements, ils ont trouvé des vieux médecins épuisés. Dans la campagne, ils se trouvent dans la solitude du diagnostic alors qu’ils n’ont pas d’expérience. Et ces jeunes internes d’aujourd’hui sont nés en ville. Ils ne connaissent pas du tout le milieu rural…"



En dépit du tableau dressé, le roman n’a rien de désespérant, puisque peuplé de personnages extraordinaires. Le personnage trouve sur son chemin des hypocondriaques bien sûr, mais aussi des poétesses, des amoureux transis, des faux malades, des vrais mais aussi des personnes capables de reconnaissance.

La Vie en son royaume de Christian Signol Crédit : Albin Michel

Le coup de cœur du libraire

Nous partons à la librairie Au Brouillon de Culture, à Caen, en Normandie, où Sophie Peugnez évoque Illusion tragique, un polar de Gilda Piersanti. "J’ai rarement lu un texte aussi troublant. Il y a un vrai travail psychologique", explique la libraire. Le pitch ? A Rome, un gamin observe chaque soir son voisin qui vit seul et qui pourtant coiffe et savonne dans sa baignoire une très jolie jeune femme... Hallucination ? "Pendant tout le roman, la frontière entre le réel et l’imaginaire est très mince." Au lecteur de reconstruire le puzzle, donc.

410ZLAiGg0L._SX314_BO1,204,203,200_ Crédit : Le Passage Eds

Illusion tragique de Gilda Piersanti est publié aux éditions Le Passage.