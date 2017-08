Les Fréro Delavega et Richard Berry dans "Laissez-vous tenter de l'été"

publié le 16/08/2017 à 11:11

Musique

Les Fréro Delavega nous présentent leur premier album qui porte le nom de leur groupe. Ils se sont séparés le 10 juin 2017 après un concert à Bordeaux, leur histoire aura duré 6 ans. Jérémy Frérot et Florian Garcia forment en 2011 les Fréro Delavega, après un passage dans la saison 3 de The Voice. Leur premier album sort le 21 juillet 2014, et est vendu à 500.000 exemplaires.



"Le point de départ, ce sont des compositions, on ne savait pas où on allait mais on savait ce qu'on ne voulait pas [...]c'était très frais, très fragile, j'ai beaucoup de plaisir à réécouter certaines chansons", ont confié les deux artistes à RTL.

Fréro Delavega a interprété 3 titres dans "Le Grand Studio RTL". Crédit : Frédéric Bukaljo / SIPA pour RTL

Littérature

L'auteur de polar Bernard Minier se souvient d'une lecture estivale, Les Locataires de l'été de Charles Simon : "Je l'ai lu sur une plage dans une station balnéaire, j'étais tout à fait dans l'environnement particulier". L'écrivain se souvient d'ailleurs de la première phrase de ce roman qui condense toute l'histoire du roman : "c'est pendant l'été 1968 que je tombais amoureux et que mon père se noya".



On suit Mickaël, un adolescent heureux qui passe les vacances avec ses parents sur la côte Est des États-Unis : "C'est le récit de la perte de l'innocence, l'histoire d'un enfant qui surgit tout à coup dans l'âge adulte, qui en découvre la cruauté. [...] C'est une tragédie douce, qui a quelque chose de doux-amer un peu comme cette saison estivale."

Bernard Minier Crédit : Bruno Lévy

Cinéma

L'acteur Richard Berry a choisi de rendre hommage à un mythe du septième art : Orson Welles. Figure essentielle de la pop culture américaine, il est devenu une star incontestée en un film, Citizen Kane, considéré comme le meilleur long-métrage de l'histoire du cinéma.



"J'ai vu ce film à la télévision, [...] j'ai adoré cette atmosphère, cette ambiance, ces images, je me suis empressé ensuite d'aller le revoir", avoue l'acteur français, "je pense que pour tout metteur en scène qui a envie de faire des images, il faut qu'il ait vu et appris par cœur les plans d'Orson Welles dans Citizen Kane."

L'acteur Richard Berry en 2010 Crédit : AFP