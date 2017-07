publié le 16/07/2017 à 16:15

Pour ce premier rendez-vous de l'été, le guide est Bernard Minier. L'écrivain a grandi à Montréjeau, où il a passé les 17 premières années de sa vie. C'est donc tout naturellement que l'auteur de Glacé nous emmène dans cette partie de la Haute-Garonne. Très proche de la frontière naturelle avec l'Espagne, Montréjeau était un terrain de jeu pour lui et surtout l'endroit où il a pu développer son imagination.



Le jeune Bernard Minier passait la plupart de son temps à la maison de la presse : "C'est là que j'ai trouvé toutes mes premières lectures", confie-t-il. Les libraires sont toujours contentes de le retrouver et surtout de pouvoir vendre les livres de cet enfant du pays : "Bernard Minier, c'est notre lecture de l'été. Ses livres permettent aux vacanciers de découvrir la région aussi", explique l'une d'entre elles.

Bernard Minier aime aussi se rendre à Saint-Bertrand-de-Comminges et surtout dans la cathédrale Sainte-Marie. L'écrivain avoue avoir toujours eu une relation ambiguë avec la religion, "Je suis né à l'intérieur de la religion, je me propose un peu de mourir en dehors d'elle", explique-t-il. Une relation ambiguë qui n'empêche pas la fascination pour les édifices : "Il y a quelque chose qui fait qu'on échappe à l'esprit du temps".

Des lieux qui lui ont inspiré ses romans

Bernard Minier aime aussi se rendre dans la vallée de l'Ourse de Ferrère, qui lui a inspiré les lieux pour l'institut Varnier dans son premier polar Glacé. Une vallée assez sauvage où se tient une colonie de vacances. L'hiver venu, la colonie ferme, la vallée se vide et les paysages deviennent enneigés.



La dernière étape de son voyage d'écrivain se fait à Bagnères de Luchon, une ville qui lui a en grande partie inspiré Saint-Martin-de-Comminges dans Glacé et particulièrement la scène des télécabines. "Mon personnage va croiser non seulement l'assassin mais aussi sa prochaine victime. Martin monte alors que l'assassin et sa victime descendent. J'ai imaginé cette scène en observant les télécabines", explique Bernard minier.