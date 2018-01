publié le 12/01/2018 à 06:25

L'hymne 2018 des Enfoirés s'intitule On fait le show. Une chanson écrite et composée par le rappeur Soprano. La troupe des Restos ont pris peu de risques puisqu'ils ont fait confiance au plus gros vendeur de disques en 2017 avec L'Everest, son cinquième album studio.



"C'est une chanson où j'ai essayé d'expliqué que dans ces temps un peu compliqués depuis 3-4 ans, on essaye de faire le show et donner un peu de rêve, explique Soprano, contacté par RTL. Ça collait bien pour les Restos. C'est un concert à la base pour donner le show au public, pour donner de la force et récolter un maximum d'argent pour les Restos. [Cette chanson] je l'ai pensé 'émotion' et après, sur le refrain, je l'ai pensé 'concert'. Je voulais que les gens qui viendront en concert à Strasbourg chantent, dansent, bougent, lèvent le poing, sourient. Qu'ils aient un visage ensoleillé. Que les gens puissent faire la fête".

Le spectacle sera diffusé sur RTL et TF1 au mois de mars

Vous reconnaîtrez les voix de Christophe Willem, Jenifer, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Kad Merad, Kendji Girac, Bénabar, Patrick Fiori, Michaël Youn ou Amir... La troupe des Enfoirés débutera sa série de concerts annuels mardi 16 janvier au soir, à Strasbourg. Ce spectacle 2018 qui sera diffusé sur RTL et TF1 au mois de mars s'appellera Musique tout simplement. Les Enfoirés devraient d'ailleurs ouvrir ce show avec une reprise de Je joue de la musique de Calogero. L'équipe artistique a choisi de recentrer le spectacle sur la musique, l'émotion, les grandes chansons françaises. Un virage amorcé l'an dernier.

Cela ne ne veut pas dire que l'humour a été oublié. D'après nos informations, le comédien Philippe Lacheau, accompagné de ses complices Élodie Fontan et Tarek Boudali, seront présents sur scène. Avec les deux films Babysitting et Alibi.com, ils ont connu de gros succès populaires.



Ils seront aux côtés notamment de Julien Clerc, Kendji Girac, Jenifer, Zaz, Jean-Louis Aubert, Christophe Maé, Patrick Bruel, la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot ou encore Mimi Mathy de retour dans son costume de maîtresse de cérémonie. Je peux vous dire enfin que les Enfoirés rendront hommage à Johnny Hallyday. Il avait été l'un des Enfoirés fondateurs en 1986.