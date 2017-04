"À bras ouverts" et "Power Rangers" dans les sorties cinéma de la semaine

Bande dessinée

Après Astérix chez les Pictes et Le papyrus de César, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad signent le troisième album, dont le titre nous a été dévoilé par Jean-Yves Ferri : Astérix et la Transitalique.

Cinéma

Au programme dans les salles obscure ce 5 avril, la nouvelle comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier et Ary Abittan : À bras ouverts et le retour des Power Rangers.

Musique

On découvre le nouvel album de Matthieu Chedid Lamomal, un époustouflant voyage en Afrique où -M- croise Youssou N'dour, Jain, ou encore le contre-ténor Phlippe Jaroussky.

