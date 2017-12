publié le 08/12/2017 à 11:33

Le 9 décembre est la date anniversaire de la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État. C'est l'occasion pour l'Éducation nationale de sensibiliser les élèves sur le thème de la laïcité. Nicolas Domenach, éditorialiste politique RTL, et Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, échangent à propos de la place de la laïcité à l'école en France.



"Le principe de base, c'est que l'école applique ces principes de laïcité. Mais ce n'est pas suffisamment appliqué", constate Domenach au micro de RTL, "et c'est pour cela que Jean-Michel Blanquer a décidé de s'y atteler plus durement, plus sérieusement. Car la loi de 1905 est une loi merveilleuse, une loi de liberté". Si il ne faut pas "hystériser le débat", selon l'éditorialiste politique, "la loi n'est malheureusement pas appliqué totalement, car il y a eu un laxisme. Des principes ne sont pas respectés, comme la non-mixité pour certains cours par exemple".

Guillaume Roquette affirme, de son côté, "qu'il faut nommer les choses". Selon lui, Nicolas Domenach omet de parler d'Islam. Le directeur du Figaro Magazine considère que "la France n'a pas de problème avec la laïcité, mais avec des élèves, des étudiants musulmans qui veulent imposer leurs règles dans l'école". Le problème réside donc dans le fait que la loi de 1905 n'est pas appliquée "par peur de stigmatiser les musulmans". Et le phénomène est en augmentation selon Guillaume Roquette qui utilise le terme "ré-islamisation" des jeunes générations.