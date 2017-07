Le festival SITU : nouvelle immersion artistique pour la deuxième édition

publié le 08/07/2017 à 02:57

Les 8, 9 et 10 septembre se tiendra le festival SITU à Veules-les-Roses, tout près de Dieppe (Seine-Maritime) en Normandie. Initié par l'acteur Marc Vittecoq et la comédienne Lara Marcou, ce festival un peu spécial voit ses acteurs en résidence, pendant un mois avant les festivités. Des semaines durant lesquelles ils vont se nourrir de tout ce qui s'y trouve et échanger avec les habitants. Après une première édition en septembre dernier, les comédiens se réinstallent le 14 août prochain.



Théo Bluteau, metteur en scène et comédien, détaille son projet pour cette nouvelle édition : "Je vais travailler sur une pièce qui s'appelle La Rigole du diable. On est encore à la recherche d'un lieu qu'on va investir, explique-t-il au micro de RTL. On va sûrement mobiliser des habitants, peut-être pour de la figuration. On va avoir besoin d'accessoires, d'aides… c'est tout ça qui va se jouer du 14 août à la fin, jusqu'au 10 septembre."

Le metteur en scène explique également la particularité de ce festival : "Ce qui m'intéresse, avec cette démarche-là, c’est qu'on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement (...) cela nous force à parler de notre travail au plus grand nombre, à rencontrer des gens qui n'ont pas forcément les codes de la création théâtrale contemporaine", résume-t-il. "Cela nous influence dans notre manière d'aborder le public."