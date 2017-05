publié le 30/05/2017 à 20:28

Le metteur en scène et comédien Alexis Michalik a été couronné lors de la cérémonie des Molières lundi 29 mai. Avec sa pièce Edmond, il ainsi reçu le Molière du théâtre privé, le Molière de l'auteur francophone ou encore le Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé. Ses comédiens Guillaume Sentou et Pierre Forest ont également été récompensés. "Moi ma plus belle récompense, c’est une salle pleine", veut relativiser le metteur en scène de 34 ans, "et c’est le cas depuis plusieurs mois au Palais royal".



"On inspire une certaine sympathie par le fait qu’on fait un théâtre de troupe", présume Alexis Michalik. Ce jeune talent de la scène française tente de dépoussiérer le théâtre en le rendant attractif pour le grand public : "Je suis un obsédé du rythme, je ne supporte pas qu’on associe le théâtre à l’ennui".

Je considère que le métier de comédien, c’est de l’artisanat. Alexis Michalik Partager la citation





"Ce n’est pas moins bien que le cinéma ou une série parce que je trouve qu’on peut vivre des émotions beaucoup plus fortes", assure-t-il un peu plus tard. Je fais un théâtre populaire, je fais pas du tout un théâtre élitiste". Cet hyperactif a connu un parcours peu ordinaire pour un metteur en scène. Admis au conservatoire d’art dramatique, il refuse finalement d’entrer dans cette institution : "Je considère que le métier de comédien, c’est de l’artisanat, il s’apprend sur les planches".