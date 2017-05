Le théâtre de la Villette accueille "L'Iliade", jouée par des prisonniers

publié le 03/05/2017 à 10:35

Dès demain, jeudi, et jusqu'au 14 mai, le théâtre de la Villette, à Paris, proposera L'IIiade en dix épisodes, interprétée chaque soir sur scène par des prisonniers du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin. RTL a pu assister aux répétitions de ces acteurs.



Derrière les murs épais de la prison, vous êtes immédiatement touchés par un chant qui berce les pires horreurs d'une guerre qui s'éternise entre grecs et troyens. Sur scène, les hommes apparaissent, le visage fermé, les yeux sombres. Ils sont même un peu effrayants avec leur démarche à mi-chemin entre des guerriers et des bagnards. En fait ils jouent à faire peur, et c'est tout l'intérêt, le spectateur est perdu, il ne sait plus qui est comédien professionnel, qui est prisonnier.

En tout, ils seront six prisonniers, trois anciens détenus et six professionnels. Les détenus sont tous volontaires, ils ont appris, répété leur texte durant des semaines en cellule. Et comme leurs personnages, ils ont l'impression d'avoir fait un sacré bout de chemin.

Un spectacle classique

Sidali est incarcéré depuis 4 ans, "Ca m'a apporté la prise de conscience", explique-t-il, "Voir des intervenants extérieurs venir travailler avec nous, nous donner autant d'importance, nous fait ouvrir les yeux. Ca nous booste aussi à aller vers l'avant". Pour le metteur en scène aussi, Luca Giacomoni, c'est l'aboutissement de près de deux ans de combat, sur scène et en coulisses : "C'est une aventure passionnante et éprouvante à la fois”. Et il y est parvenu. Avec une mise en scène épurée, une lumière simple et pour seul accessoire, des chaises.



Alors sachez qu'il n'y aura pas de fourgon de police armé jusqu'au dent à la sortie du théâtre. Il y aura certes des surveillants en civil, mais tous les détenus ont obtenu des autorisations de sortie. Ces autorisations sont délivrées tous les jours en France pour aller voir de la famille, pour prendre rendez-vous avec un futur employeur par exemple, et le principe c'est à chaque fois la confiance. La pièce se déroulera donc comme un spectacle classique et sera payant, 16 euros pour les pleins tarifs. Dépêchez-vous de prendre vos billets car le premier soir est déjà complet.