"Laissez-vous tenter" fête ses 15 ans avec une émission spéciale

par La rédaction numérique de RTL publié le 31/12/2016 à 10:30

Que le temps passe vite quand on se cultive ! Cette fin d'année 2016, Laissez-vous tenter souffle ses 15 bougies. À cette occasion, l'émission culturelle quotidienne de la matinale de RTL, écoutée à partir de 9h30 par près de 1,5 million d'auditeurs en moyenne, propose un numéro spécial, le 31 décembre, de 18h30 à 20h. Au programme : les meilleurs moments et les coulisses de l'émission.



Avec Anthony Martin, chef du service culture de RTL, à la présentation, les auditeurs pourront découvrir ou entendre à nouveau des morceaux d'interview cultes : David Bowie, Paul McCartney, Steven Spielberg, Prince ou encore Stephen King ont déjà répondu aux questions de Laissez-vous tenter.



L'équipe reviendra aussi sur les fous rires qui ont marqué ces 15 premières années, et sur les talents qu'elle a repérés, comme Florence Foresti ou Pierre Niney. Retour sur 3.500 émissions faisant la part belle à la musique, au cinéma, à l'art, aux spectacles vivants, à la littérature et aux médias.