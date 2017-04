La Forêt interdite d'"Harry Potter" et Lisa Gardner dans Laissez-vous tenter

publié le 06/04/2017 à 10:10

Et si la digne héritière de la reine du thriller Mary Higgins Clark, s'appelait Lisa Gardner ? Le nouveau roman de cette auteure américaine, Le saut de l'ange, est N°1 des ventes Outre-Atlantique, et séduit de plus en plus de lecteurs en France.

Direction l'Angleterre où les studios Warner près de Londres proposent de visiter la Forêt interdite, un nouvel espace qui nous entraîne dans les décors d'origine et l'ambiance de la saga Harry Potter.

Portait du chanteur basse Nicolas Courjal, de plus en plus présent sur les scènes françaises. Et un passage à Aix-en-Provence où le Festival de Pâques démarre le 10 avril.

