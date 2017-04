La reine du suspens, Lisa Gardner, publie "Le saut de l'ange"

publié le 06/04/2017 à 10:07

L'Américaine Lisa Gardner ne possède pas encore en France la notoriété d'une Mary Higgins Clark, mais elle fait déjà figure de sa digne héritière. Aux États-Unis, elle est désormais celle qui plane au sommet du suspense. Nouvelle confirmation avec son dernier livre, Le saut de l'ange, numéro 1 des ventes. C'est un beau succès également en France où Lisa Gardner ne cesse d'agrandir le cercle de ses lectrices et lecteurs. Il faut dire que l'intrigue du Saut de l'ange, publié chez Albin Michel, est d'une redoutable efficacité.



Une nuit pluvieuse sur une route perdue du New Hampshire, une voiture tombe dans un ravin. Sa conductrice, Nicky, ne se souvient de rien sauf d'une chose : sa fille, Véro, qui était avec elle, a disparu. L'enquête confirme bien la présence d'une autre personne à bord mais le mari assure que l'enfant n'a jamais existé. Qui croire ? Que s'est-il passé cette nuit-là ?

Un étourdissant toboggan d'énigmes, d'angoisses et de fausses pistes

Vous voilà ferré jusqu'à l'ultime rebondissement d'un étourdissant toboggan d'énigmes, d'angoisses et de fausses pistes. Lisa Gardner est bien la nouvelle reine du suspense : “Ce que j’aime dans le thriller psychologique c’est cette idée que le danger est bien plus proche qu’on le croit (...) D’habitude dans un polar on a un tueur en série ou un kidnappeur mais ce qui m’intéresse bien plus c’est de me dire que le danger, c’est peut-être la personne qui dort à côté de vous”.

Lisa Gardner commence toujours ses histoires par une question. "À partir de là, je n’en sais pas davantage, je ne connais pas la réponse à la question, explique-t-elle. Puis je m’adresse à des policiers et à des experts, qui me disent : ‘Voici comment on procéderait, voici les différentes étapes de l’enquête, voici les questions qu’on poserait’. Alors je suis cela, après, le lendemain, je me demande ce qu’il va se passer et donc je ne sais jamais comment l’histoire va se terminer”.



Voici à quoi ressemble la journée de travail de Lisa Gardner : réveil très matinal, une bonne dose de café et hop, installation devant l'ordinateur mais là, ça ne démarre pas toujours au quart de tour. “J’ai une mauvaise habitude, qui est de jouer au solitaire sur l’ordinateur et j’ai le droit de jouer jusqu’à ce que je gagne mais certains matin, ça prend du temps", avoue-t-elle. Elle a une vue sur un cimetière depuis son bureau, le décor idéal pour une auteure de polars !

Lisa Gardner est une fille sans chichis, une nature joyeuse, et à propos de son succès, elle est touchée par certaines lettres de ses lecteurs : “Les mails que j’aime bien recevoir sont ceux de personnes qui me disent ‘J’étais à l’hôpital mais j’avais votre livre et, pendant quelques heures, j’ai pu oublier dans quelle situation pénible j’étais’. Je ne crois pas que j'écris des livres qui vont changer le monde, mais j'écris des livres qui vont vous divertir pendant quelques heures. Quand un lecteur vous dit que vous y êtes parvenue, c'est un vrai don".