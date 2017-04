publié le 06/04/2017 à 10:00

La Forêt interdite est le nouvel espace des studios Warner Bros à Londres. Direction Leavesden, à une heure environ de la capitale britannique : des hangars colossaux émergent de la campagne au Warner Bros studio tour. C‘est un lieu de travail car c’est là qu’est tournée la nouvelle saga des Animaux Fantastiques mais aussi les films Batman et Superman. C’est surtout un endroit où le public peut découvrir les coulisses du monde d’Harry Potter.



Tout commence dans une salle de cinéma où la genèse des huit films vous est racontée, puis on découvre Poudlard où Ron, Hermione et Harry ont étudié. Vous entrez alors dans l’immense salle de réfectoire où les costumes sont exposés comme ceux de Ron, Hagrid et Dumbledore. La visite se poursuit et vous découvrez les pièces, les accessoires du film, vous pouvez prendre une leçon de quidditch sur un balai volant ou encore approcher les meubles spécialement créés pour la saga, tous les petits détails qu'on ne voit pas à l'écran.

L'impressionnante Forêt interdite, un univers bluffant

La Forêt interdite est aussi un espace assez bluffant, on pénètre dans un univers peuplé d’immenses arbres alors que eux aussi ont été construits pour le film. Le résultat est impressionnant et, au détour d’un chemin, on tombe nez à nez avec d’énormes araignées qui descendent du plafond. Effet garanti sur les plus jeunes spectateurs tant la peau, les pattes et les yeux sont réalistes.

Evanna Lynch joue le rôle de Luna Lovegood, une amie et alliée d’Harry Potter dans sa lutte contre Voldemort. Six ans après la sortie du dernier film, elle explique pourquoi la saga compte toujours autant pour le public : “C’est une histoire très familiale, qui vous touche à tous les âges. Quand j’étais jeune, je me sentais proche des sentiments d’Harry. Avec le temps, j’ai compris que J.K. Rowling avait distillé des messages d’amour, de justice, de tolérance tout au long de son oeuvre. Moi ça m’a rendue plus forte et ça m’a aidé à affronter les défis de ma vie d’aujourd’hui”.



Vous ne pourrez pas partir sans passer par les wagons du Poudlard Express, le magnifique train rouge qui emmène les apprentis sorciers vers son destin et par une taverne où déguster la bière au beurre. Comptez 50 euros par adulte, 40 euros pour les enfants. La visite dure trois bonnes heures et il vaut mieux réserver à l’avance par internet. Le studio est ouvert tous les jours de l’année sauf les jours fériés au royaume Uni.