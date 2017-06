La Fête de la musique et Carla Bruni dans Laissez-vous tenter du 21 juin 2017

publié le 21/06/2017 à 11:32

Fête de la musique

C'est l'été et c'est la Fête de la musique. Le plus grand concert aura lieu ce soir sur la place du Capitole à Toulouse, retransmis sur France 2 à 21h, et présenté par Garou, Thomas Thouroude, et Sidonie Bonnec.

Vianney dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : RTLnet

Musique

Dans le journal musical, Carla Bruni dévoile à RTL comment son dernier album French Touch a vu le jour, l'album posthume de Chuck Berry et Nashville, la nouvelle compilation de Georges Lang.

Carla Bruni lors de son concert à Moscou le 2 juin 2014 Crédit : AFP / EMMANUEL DUNAND

CInéma

Parmi les nouveautés au cinéma ce mercredi, la version grand écran de la série Alerte à Malibu avec Zac Efron et côté français, la comédie réussie Les ex de Maurice Barthélémy.



Le casting du film "Alerte à Malibu" Crédit : Paramount Pictures France

