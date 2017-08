publié le 02/08/2017 à 08:30

Il a marqué l'histoire de la variété française et continue d'inspirer de nombreux artistes vingt-cinq ans après sa mort. Le 2 août 1992, Michel Berger décède d'une crise cardiaque après une partie de tennis. Il laisse derrière lui son épouse France Gall, deux enfants, mais aussi de nombreux tubes reconnus comme des monuments de la chanson française : Le Paradis Blanc, Seras-tu là ou encore Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux.



Vingt-cinq ans plus tard, de nombreux artistes ont tenu à lui rendre hommage, le 29 juillet dernier sur le plateau de TF1, soulignant à quel point Michel Berger a pu marquer l'histoire de la variété en France.

Mais l'auteur de Celui qui chante n'a pas seulement écrit pour lui. Il a composé des musiques de films et collaboré avec de nombreux artistes au cours de sa carrière, en propulsant d'ailleurs certains sur le devant de la scène ou relançant leur carrière, comme ce fut le cas pour son épouse France Gall ou pour Françoise Hardy.

1. "La Déclaration d'amour" à France Gall

Michel Berger et France Gall resteront dans les esprits l'un des couples emblématiques de la musique française. Ensemble à la vie comme sur scène, le pianiste lui écrira certaines de ses plus grandes chansons. Il écrit pour elle La Déclaration d'amour, édité en single en 1974. Cette dernière est d'ailleurs la première que Berger écrit pour sa compagne, avant Résiste ou Évidemment.

2. Un "Message personnel" pour Françoise Hardy

Cela faisait plusieurs années que la chanteuse Françoise Hardy se produisait sur scène et en studio sans réussir à réitérer l'immense succès de Tous les garçons et les filles. L'idole de la chanson française va néanmoins s'offrir un second souffle dans sa carrière après sa rencontre avec Michel Berger en 1973. Ce dernier lui écrit deux chansons sur son quatorzième album, Message Personnel, grâce auquel elle effectue un retour remarqué sur le devant de la scène.

3. "Amoureuse" de Véronique Sanson

Avant France Gall, il y a eu Véronique Sanson dans le cœur de Michel Berger. Il réalisera ses deux premiers albums, dont Amoureuse qui lui ouvre les voies du succès en 1972. Sur ce premier album certifié double disque d'or, on retrouve des titres comme Besoin de personne, Bahia ou Pour qui.

4. "Les Girafes" pour Bourvil

Improbable mais vrai, Michel Berger a composé pour Bourvil. En 1967, le directeur artistique de Pathé demande de l'aide au compositeur pour étoffer le répertoire de l'acteur, qui interprète alors des refrains gentillets aux airs de ballades irlandaises. Le compositeur écrit le single léger et estival, Les Girafes.

5. "Quelque chose de Tennesse" de Johnny Hallyday

La star du rock français doit également son trente-quatrième album studio à Michel Berger. Rock'n'roll Attitude est produit en 1985 par Michel Berger et c'est la première fois qu'un auteur-compositeur-interprète de cette envergure réalise et compose un album entier de Johnny Hallyday. Parmi ces titres, on retrouve Quelque chose de Tennessee, la chanson culte de Johnny qui rend hommage à Tennessee Williams, tout comme Pendue à mon cou, Le Chanteur abandonné et Seul mais pas solitaire.

6. Les tubes de "Starmania" chantés par des stars de la musique

Michel Berger est également connu pour son opéra-rock écrit avec Luc Plamondon, Starmania. De nombreuses pépites de la chanson française résident dans cette comédie musicale. Elle offre notamment la notoriété à Daniel Balavoine qui y chante notamment S.O.S. d'un terrien en détresse ou encore Le Blues du Businessman, devenu mémorable grâce à l'interprétation de Claude Dubois.