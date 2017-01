Jean-Marie Bigard pour la première fois aux Grosses Têtes

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Pierre Bénichou, Caroline Diament, Gérard Jugnot, Cristina Cordula, Florian Gazan et Jean-Marie Bigard.

par Thomas Martin publié le 18/01/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui va nous apporter un peu de chaleur brésilienne…Cristina Cordula.



Une Grosse Tête dont l'énergie qu'elle met pour répondre aux questions peut nous valoir un black-out…Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui doit avoir une liaison secrète avec la princesse de Disney : Raiponse…Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui reste Père Noël toute l'année…Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui s'inquiète quand il se regarde mais qui se console quand il se compare…Pierre Bénichou.



Une Nouvelle Grosse Tête qui peut avoir un langage fleuri même en plein hiver… Jean-Marie Bigard.

Crédit : JOEL SAGET / AFP Jean-Marie Bigard

