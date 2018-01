Jean d'Ormesson, toujours vivant dans son dernier roman posthume

publié le 11/01/2018 à 12:23

"On m'a souvent reproché d'écrire le dernier [roman], celui-là n'est pas le dernier. Peut-être qu'il sera posthume mais en tout cas, il est commencé. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas avant 2018." Cette prémonition pleine d'espièglerie dans la voix de Jean d'Ormesson est donc bien vraie.



Son dernier roman posthume Et moi, je vis toujours (Gallimard) sort ce jeudi 11 janvier en librairie. Un livre-testament que l'académicien écrit à la manière "d'une grande bande dessinée, une histoire en accéléré de l'humanité."

Le roman embarque le lecteur de la période des cavernes au monde moderne en passant par les pharaons, la guerre de Troie, l'empire romain et la Révolution. Une chevauchée à bride abattue à travers les siècles, un régal partagé par l'éditeur de Jean d'Ormesson, Antoine Gallimard.

"Il prend son lecteur par la main. On apprend énormément de choses et même temps, on n'est pas assommé par la culture. Au contraire on est content un peu comme un conteur qui va nous raconter l'Histoire du monde."

Des lecteurs toujours fidèles à l'écrivain

Jean d'Ormesson souhaitait publier son roman en urgence car "il savait que le temps était compté", affirme son éditeur. Manuscrit remis en juillet dernier, le livre devait sortir initialement en février 2018. Mais sa disparition a changé la donne.



Avec la parution du roman Et moi, je vis toujours, Jean d'Ormesson est toujours présent dans le cœur des lecteurs. Depuis le décès de l'académicien le 5 décembre dernier, les ventes de ses livres se sont envolées, à plus de 200.000 exemplaires. Des proportions qui donnent la mesure du lien qui s'est noué entre l'écrivain et son public.



En attendant de voir l'accueil réservé au livre du philosophe, un autre ouvrage posthume est à venir. L'écrivain a laissé à sa fille éditrice Héloïse un ultime manuscrit titré Un hosannah sans fin, dont la date de publication n'est pas encore fixée. L'académicien fera aussi son retour dans la prestigieuse collection de La Pléiade où il était entré de son vivant deux ans auparavant, un privilège rarissime.