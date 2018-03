et Yves Calvi

Règne animal de Jean-Baptiste Del Amo, est l'un des romans les plus étonnants et dérangeants de l'automne... Ce jeune auteur de 34 ans raconte la saga d'une famille d'éleveurs de porcs sur 5 générations. Une fresque d'une rare puissance sur la folie du rendement et la tyrannie de la productivité.

Jean-Baptiste Del Amo, auteur de "Règne animal" Crédit : LAURENT BENHAMOU/SIPA

Daddy's car est le titre d'une chanson des Beatles créée par un algorithme capable de s'appuyer sur des milliers de partitions et générer une musique dans le même style.

Le 26 octobre 1965, les Beatles reçoivent la "British Empire Medal" (illustration).

Musique classique

C'est l'une des voix les plus en vogue de l'opéra d'aujourd'hui, celle du contre-ténor argentin Franco Fagioli qu'on peut applaudir jusqu'au 15 octobre à l'Opéra Garnier à Paris.

Le contre-ténor argentin Franco Fagioli aux 21e Victoires de la musique classique le 3 février 2014 Crédit : BORIS HORVAT / AFP

