Pour la toute première fois, le célèbre cabaret parisien le Crazy Horse ouvre ses coulisses à ses clients. 16 privilégiés ont l'occasion de pénétrer dans des lieux totalement interdits au public deux vendredis par mois. C'est une grande première pour cette institution située au 12 avenue Georges V, dans le 8ème arrondissement de Paris. Le velours rouge est omniprésent et devant le vestiaire on est accueilli par une danseuse, Mikado, au large sourire et regard magnétique.



"Vous levez les yeux, vous verrez de petits miroirs. Avant les gens s'habillaient de manière très chic lorsqu'ils sortaient à Paris, donc les dames avaient de jolis décolletés et discrètement on pouvait avoir un œil dessus", confie-t-elle. Les deux portes battantes s'ouvre et on découvre les 250 places assises du mythique cabaret du Crazy Horse, encore endormies. Dans son costume impeccable, Grégory, le chef de salle, enchaîne sur une anecdote très coquine du propriétaire : les toilettes des femmes possédaient des vitres sans teint ! Mais, il ne faut pas oublier que le Cray Horse est aussi une maison de tradition.

Un spectacle poétique et érotique

Avec une coupe de champagne à la main, le show commence. Les danseuses sont déguisées en gardes anglaises très dévêtues. Elles tournent le dos au public sous une lumière insidieusement dirigée. La scène d'ouverture donne le ton pour la suite malgré quelques lenteurs parfois. "Il y a une espèce de parcours d'émotions sur la scène", explique Psycho Tiko, directrice adjointe à la création. Les danseuses sont entièrement nues, habillées de lumière. Notamment dans un strip-tease accompagné d'une musique furieusement érotique. Les tableaux se succèdent, ils sont signés Christian Louboutin ou encore Chantal Thomass.