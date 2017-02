Gad Elmaleh a-t-il réussi sa conquête de l'Amérique ?

publié le 07/02/2017 à 10:36

Gad Elmaleh est sur le point de réussir son pari : se faire un nom aux États-Unis. Le 11 février, l''humoriste jouera pour la première fois son spectacle en anglais, Oh My Gad, sur la mythique scène du Carnegie Hall de New-York. C’est l’une des salles les plus prestigieuses au monde, depuis 1891. C’est plutôt d’ailleurs une salle de concerts classiques. C’est un peu comme la salle du Châtelet à Paris. Il y a bien des humoristes qui jouent au Châtelet, notre camarade Laurent Gerra, Florence Foresti, Valérie Lemercier, mais ce sont des têtes d’affiche.



Alors pour remplir les 2.800 places, Gad Elmaleh a travaillé avec soin depuis plus d’un an le bouche-à-oreille. Il a rodé son spectacle sur une scène minuscule d’un "comedy club", d’ailleurs en fait c’est un pub. Et il fait le tour des émissions télé, qu’on appelle les late shows, parce qu’ils passent en fin de soirée, parfois après minuit, mais ils tournent ensuite beaucoup sur YouTube.

Son spectacle n’est pas une adaptation/traduction de ses sketchs, ce n’est même pas une transposition. Gad Elmaleh s’est vraiment rapproché de la culture américaine du stand-up, c’est à dire une forme de conversation. Et donc comme il est un Français en Amérique, c’est une source inépuisable d’anecdotes cocasses. Comme dans ce sketch qu’il a joué lors du Late Show de Stephen Colbert sur CBS.

Une star en Amérique ?

Le correspondant de RTL aux États-Unis a demandé à quelques Américains si le nom de Gad Elmaleh leur disait quelque chose. Quand il leur a passé des extraits de ses sketchs pendant les late shows, certains se souvenaient vaguement avoir aperçu ce "Funny French Guy", ce Français marrant à la télévision, mais sans plus. Donc, même si on aperçoit le visage de Gad sur les pubs accrochées aux toits de taxis jaunes, ce spectacle à Carnegie Hall, cela marque le début réussi d'une carrière américaine, mais pas encore la consécration.