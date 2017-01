Arielle Dombasle se lâche et taquine Philippe Geluck

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Arielle Dombasle, Franz-Olivier Giesbert, Elie Semoun, Titoff, Sophie Davant et Philippe Geluck.

par Thomas Martin publié le 26/01/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête toujours en 3D… Diva, Divine, Dombasle… Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête persuadée que je suis le fils du père Fouras à chaque fois que je pose une question… Sophie Davant.



Une Grosse Tête qui joue "Inséparables" au Théâtre de la Michodière parce qu'il a toujours du mal à partir…Titoff.



Une Grosse Tête qui a décidé d’arrêter la bière et la cigarette, parce qu'il n'aime les blondes qu'à forte poitrine… Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui pique souvent un petit somme dans le Thalys en venant. Son Chat appelle ça : un coup de pompe dans le train… Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qui n'a jamais fait embaucher ses épouses parce qu'il a toujours eu plus de femmes que de travail… Franz-Olivier Giesbert.

Laurent Ruquier

