L'artiste américain Niv Bavarsky a synthétisé en dessin plus de 120 références à l'année 2016.

par Essia Lakhoua publié le 30/12/2016 à 17:36

En cette dernière semaine de 2016, les rétrospectives d'une année riche en événements s'accumulent. L'artiste basé à Los Angeles, Niv Bavarsky, a fait preuve d'originalité en représentant l'année 2016 sur une fresque inspirée de la célèbre œuvre du peintre Jérôme Bosch, "Le Jardin des Délices".



Un résumé coloré d'une année pleine de rebondissements. L'artiste aborde de nombreux sujets de société, de politique, de sport et même de people. On y retrouve des personnalités de la vie politique américaine tels que Donald Trump et sa femme, Barack Obama en chemise à fleur en route pour Cuba, Hillary Clinton ou encore Bernie Sanders et son célèbre slogan "feel the bern".



L'artiste représente aussi les personnalités décédées dans le monde en 2016. On peut y apercevoir les chanteurs David Bowie et Prince ou encore le boxeur Mohamed-Ali. Niv Bavarsky a aussi représenté les nombreux drames survenus cette dernière année: la fusillade d'Orlando, le virus Zika, la guerre en Syrie et la crise des migrants.



Côté people, l'artiste évoque le sacre de Leonardo DiCaprio aux Oscars, la rupture du couple mythique formé par Angelina Jolie et Brad Pitt ou encore le vol de Kim Kardashian à Paris.

"C'était l'une des années les plus difficiles de ma vie"

Dans un post Instagram, le peintre explique " Ce fut une année vraiment intense. Personnellement, c'était l'une des années les plus difficiles de ma vie, aggravé par notre situation politique et les pertes que nous avons subies cette année, je sais que beaucoup d'entre nous ressentent la même chose" il ajoute que 2016 "a également apporté des satisfactions personnelles et de bons moments, des choses que j'apprécie aujourd'hui plus que jamais".

La fresque est vendu sur le site de Beutler Ink (agence qui a commandé cette fresque à Niv Bavarsky) pour 14 dollars (environ 13 euros). En cliquant sur ce lien vous pourrez aussi voir la liste des évènements référencés sur le dessin.