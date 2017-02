et Loïc Farge

publié le 20/02/2017 à 07:37

C'est le paradoxe du premier parc de loisirs européen. C'est un magnifique succès commercial : 320 millions de personnes s'y sont amusé ces vingt-cinq dernières années grâce à ses 29 attractions, ses sept hôtels. Il y a encore eu 16 millions de visiteurs l'an passé. Le problème c'est que si la magie opère toujours, si les visiteurs de toute l'Europe sont au rendez-vous, la comptabilité fait grise mine. Pas un seul exercice bénéficiaire depuis la crise de 2008. Et le climat récent, avec la crainte des attentats, ne dégage pas l'horizon.



Il est difficile dans ce cadre de continuer d'investir tous les ans dans de nouvelles attractions qui, par ailleurs, coûtent de plus en plus cher. La création de Ratatouille (la dernière en date) représente une facture de 200 millions d'euros.

Les difficultés de Disneyland Paris sont d'abord structurelles. Les fondations de ce gigantesque parc à thèmes repose depuis sa création sur l'endettement, une dette massive (7 milliards au total), dont il faut chaque année éponger une partie. Tout comme il faut chaque année verser 6% du chiffre d'affaires en royalties à Walt Disney, la maison mère américaine. Ce sont ces paramètres qui ont conduit les Américains à retirer l'action Disney de la Bourse de Paris.