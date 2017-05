Verino : "La meilleure base de l'humour, c'est le malaise"

publié le 09/05/2017 à 01:30

Après le succès de son premier spectacle, Verino cartonne actuellement au théâtre du Grand Point Virgule à Paris. L'humoriste, dans un stand up survolté et efficace, tire son inspiration de son quotidien de jeune papa et de la société en générale. "C'est la vraie vie, en tout cas celle que je vis moi... Essayer de me dépatouiller avec mes deux enfants, qui sont adorables, mais que j'écorche un peu dans le spectacle", confie-t-il.



Dans ce spectacle, Verino s'autorise tout, quitte à choquer ou surprendre les spectateurs. Terrorisme, handicap, l'humoriste ne s'interdit rien. "Moi j'aime bien quand on va dans des sujets qui ne sont pas autorisés. Je pense que l'humour est là pour aller gratter dans des trucs qui te mettent mal à l'aise", explique-t-il. "La meilleure base de l'humour, c'est le malaise".

Sur scène depuis 10 ans, Verino explique que c'est quand il a arrêté de vouloir plaire à tous prix, qu'il a commencé à voir des personnes qui lui ressemblent venir voir ses spectacles.