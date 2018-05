Collection Rockefeller : la "vente aux enchères du siècle" va s'ouvrir à New York

publié le 06/05/2018 à 20:30

Les collectionneurs du monde entier vont s'en donner à cœur-joie. Mardi 8 mai ouvrira pendant deux jours une vente aux enchères exceptionnelle chez Christie's, à New York. 1.600 œuvres parmi lesquelles des sculptures, des objets d'art, vont être proposées à la vente. 500 millions de dollars devraient être récoltés a minima, à l'occasion de la dispersion de la collection Rockefeller.



Pour évoquer ces œuvres, Édouard Boccon-Gibod, directeur général de Christie's France, était l'invité de RTL Soir ce dimanche 6 mai. Parmi les œuvres qui seront mises à l'encan, un Picasso, mais aussi des tableaux de Delacroix, Monet, Manet ou encore Gauguin. Édouard Boccon-Gibod est particulièrement touché par trois tableaux : l'un de Picasso, l'autre de Gauguin et le troisième d'Edward Hopper.

Le dirigeant de Christie's France assure que l'on peut trouver de tout "pour tous les goûts et pour presque toutes les bourses". Une vente en ligne est d'ores et déjà ouverte. Quant aux acquéreurs, impossible de prévoir dès à présent. "Les grandes institutions mondiales se sont par nature positionnées sur un certain nombre d’œuvres", explique Édouard Boccon-Gibod, mais il est impossible de savoir si les différentes œuvres d'art finiront dans des musées ou chez des collectionneurs privés.