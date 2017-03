publié le 12/03/2017 à 16:05

Deux hommes et une femme, l'été, au bord d'une piscine. Charlie et Matthew sont cousins germains. Le premier a fait fortune dans la finance, le second est un excellent cuisinier, mais dans la dèche perpétuelle. Il a sous-loué son taudis new-yorkais pendant les vacances. Il vit donc pour deux mois dans la chambre d'amis de la somptueuse villa d'Aurelia, une station balnéaire bobo chic de la côte Est.



Et puis, il y a Chloé, la femme de Charlie. Une beauté. Matthew en a toujours été dingue et il n'est pas le seul, car Chloé a un amant. Pour l'été, mais peut-être pas seulement. Les vacances de rêve basculent dans la crise familiale et bien au-delà. La Chambre d'ami est un livre magnifiquement écrit dans lequel, en apparence, il ne se passe pas grand-chose.

Mais en fait, au fil des pages, monte une formidable tension entre les personnages, qui les fait passer des risettes amicales aux déchirements irrémédiables. Et au final, chacun va vider son sac, pour le meilleur et pour le pire. Surtout pour le pire. C'est tellement bien amené que je prends un double pari : votre prochain séjour estival en famille, vous ne le vivrez pas comme d'habitude après avoir lu La Chambre d'ami. Et une fois refermé ce livre, vous n'aurez qu'une envie : revoir d'urgence La piscine, avec Romy Schneider, Alain Delon et Maurice Ronet.



La Chambre d'ami, de James Lasdun est paru chez Sonatine pour 19 euros.

"La chambre d'ami" de James Lasdun Crédit : Sonatine