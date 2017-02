publié le 19/02/2017 à 10:24

Le 29 avril 1992, à 15h15, les quatre flics tabasseurs du noir Rodney King sont acquittés à Los Angeles. Les émeutes commencent deux heures plus tard. Elles vont durer six jours. Bilan : 55 morts, 2.300 blessés et 1 milliard de dollars en incendies et en pillages.



Six jours, c'est le titre du fabuleux polar de Ryan Gattis. Le titre original était meilleur : All Involved ("Tous impliqués"). Impliqués. C'est comme ça qu'entre eux se désignent les membres des gangs qui pullulent à L.A. Ceux qui nous intéressent sont hispaniques, implantés dans le quartier de Lynwood. Profitant de l'immense chaos des émeutes, deux bandes règlent leurs comptes, en parfaite impunité. La police a mieux à faire ailleurs. Tout est raconté, chacun à son tour, par dix-sept acteurs ou victimes de ces journées de folie. Des petites frappes ou des caïds, mais aussi un commerçant coréen, une infirmière, un garde national ou un pompier.



C'est passionnant, c'est terrifiant. C'est l'Amérique "cachée à l'intérieur de celle que nous montrons au monde entier, affirme le pompier Anthony Smiljanic. Certains sont enfermés dedans depuis leur naissance mais le reste d'entre nous, on ne fait qu'y travailler. Médecins, infirmiers, pompiers, flics – nous la connaissons. Nous en voyons son injustice, son caractère inéluctable. Et pourtant, nous livrons cette bataille perdue d'avance..." Cela ne rappelle rien, chez nous, ces derniers jours ?

Six jours, de Ryan Gattis. Formidable. À 8,60 euros, au Livre de poche.