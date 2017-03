publié le 05/03/2017 à 10:14

Quand il a vu la Pontiac s'approcher de sa guérite, Jamie Asheton a su que les deux hommes à bord venaient pour lui. Pour régler un compte vieux de onze ans. Onze années de déménagements et de boulots minables, comme celui-ci : gardien de parking à Albuquerque, Nouveau Mexique. Mais ils l'ont retrouvé. Lui et sa femme, aujourd'hui Jackie.



À l'époque, ils s'appelaient Damian et Eva Carlyle. Ils menaient grand train, à New York. Lui tenait les comptes d'une bande de malfrats monte en l'air. Il écoulait la marchandise et distribuait l'argent. Eva l'aimait et dépensait des flots de dollars. C'était le bonheur. Et puis les cambrioleurs sont devenus assassins. Damian a dû participer et plonger les mains dans le sang. Il a craqué. Il a balancé tout le monde aux flics, en échange de l'impunité et de deux nouvelles vies. Si on peut appeler ça des vies… À se débattre comme des rats, avec des boulots ineptes et des salaires faméliques. Ça fait longtemps qu'Eva ne l'aime plus. Elle le déteste même, mais curieusement, elle est restée. Et c'est avec lui et des tueurs aux trousses, qu'elle fuit Albuquerque, direction Los Angeles, là où se trouvent les chefs du programme de protection des témoins. Eux seuls peuvent les sauver.

Même sous la torture, je ne vous dirai pas la fin de ce court et fulgurant polar de Dominique Forma. Deux heures de lecture ébouriffante et jubilatoire. Ça s'appelle Albuquerque. Et c'est très, très bon.



Albuquerque, de Dominique Forma est paru chez Manufacture De Livres, 7, 90 euros.