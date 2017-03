publié le 26/03/2017 à 10:14

Juin 2017. Le président de gauche a été mollement réélu un mois plus tôt. Mais c'est la droite, dirigée par Hélène Cassard, qui domine à l'Assemblée. Et aussi l'extrême droite. Le Rassemblement National a désormais 67 députés. Par rapport à son père, sa présidente, Laurence Varennes, est, parait-il, fréquentable. Cassard et Varennes vont donc devoir s'entendre. La première est nommée à Matignon. La seconde ne demande rien pour elle, mais pour ses fidèles lieutenants, pas moins que des ministères régaliens. Ainsi va la France de 2017, de compromis en compromissions…



D'autant que François Belmont, le très toxique conseiller d'Hélène Cassard, pousse à la fusion des droites. Et tant pis si beaucoup doivent y perdre leur âme... Dans le décor politique actuel, le nouveau polar de Thomas Bronnec, En pays conquis est tout simplement fascinant, certains diront peut-être prémonitoire. Ce n'est pas à proprement parler une intrigue policière. C'est en revanche une fiction politique de premier ordre, qui révèle en profondeur la mécanique du pouvoir.

Avec en plus, une composante humaine et personnelle très riche. À quoi peut bien penser le Premier ministre en prenant sa douche, à l'aube d'une journée où elle s'apprête à signer un pacte avec le Diable ? Thomas Bronnec l'a imaginé pour nous, de façon très convaincante.



En pays conquis, de Thomas Bronnec, est paru dans la Série Noire de Gallimard.

"En pays conquis" de Thomas Bronnec Crédit : Gallimard