Arnaud Guillon publie "En amoureux", un livre plein de charme

publié le 16/03/2017 à 10:15

Certains livres possèdent parfois cette arme de séduction qui fait toute la différence, ce quelque chose en plus d'absolument indéfinissable mais d'irrésistible qu'on appelle le charme. Et c'est vraiment le cas pour le dernier roman d'Arnaud Guillon. En amoureux raconte, à première vue, une histoire pourtant banale. Un homme, Paul, croise une femme, Ninon, un coup de foudre au cœur de l'été, un amour qui s'éveille.



Mais d'emblée, l'écriture tout en délicatesse de l'auteur, la justesse de son récit font mouche d'autant qu'Arnaud Guillon y ajoute habilement un imperceptible trouble quand un ami de Paul lui glisse, à propos de Ninon : "Elle est ravissante mais dangereuse". L'amour est aveugle, c'est bien connu ! Il est cruel aussi parfois, Paul l'apprendra à ses dépens.

En attendant, Arnaud Guillon développe le fil en apparence ténu de cette attraction naissante entre un quadragénaire, à peine remis d'une douloureuse rupture et Ninon, la trentaine finissante, qui fuit un mariage en péril. Entre Paris et la Grèce, Les deux amants de En amoureux vivent avec avidité l'éblouissement des premières fois et le frisson de la clandestinité. Mais le charme du livre, on y revient, émane aussi et surtout de l'atmosphère d'été qui illumine chaque page grâce au talent d'Arnaud Guillon.

Un livre au goût d'été

En amoureux est donc un livre au goût d'été, gorgé de sensations, de couleurs, d'odeurs à commencer par l'omniprésent et capiteux parfum de Ninon, L'Heure Bleue, qu'on a envie, une fois le livre refermé, de respirer. Mais l'amour est aussi intermittent et le cœur a ses raisons que la raison ignore... En amoureux en offrira donc une nouvelle variation tout en nuance et en élégance sous la plume d'Arnaud Guillon.

Arnaud Guillon, gentleman de l'écriture, publie En amoureux aux éditions Héloïse d'Ormesson.