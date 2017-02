Anne-Dauphine Julliand réalise le documentaire "Et les Mistrals gagnants"

publié le 08/02/2017 à 20:26

Anne-Dauphine Julliand a réalisé le film documentaire intitulé "Et les Mistrals gagnants", une histoire poignante retraçant le parcours d'enfants malades et leur rapport indéfectible avec l'instant présent. "Il nous raconte la vie, tout simplement. La vie vue à travers des regards d'enfants et en l’occurrence d'enfants malades", déclare la réalisatrice. Le film plonge donc dans le regard de cinq enfants âgés entre 5 et 9 ans. Tous sont malades depuis longtemps, avec des pathologies différentes et résident dans cinq endroits de France différents. Cinq portraits croisés qui mettent en avant le quotidien des enfants. "Ils nous prennent par la main pendant toute la durée du film", poursuit Anne-Dauphine Julliand.



"Ce film est une invitation pour le spectateur à retrouver son âme d'enfant". Pour réaliser le documentaire "Et les Mistrals Gagnants", elle a rencontré les acteurs de son film par l'intermédiaire de plusieurs associations et de personnel soignant. "C'est sur ses réseaux de confiance que je me suis appuyée pour rencontrer ces enfants", explique-t-elle avant de confier : "C'était la partie la plus délicate du documentaire et finalement j'ai rencontré six enfants au total, dont cinq font partie du projet."

"Ce qui est fort chez l'enfant, c'est qu'il n'y a pas de tabou"

Le documentaire évoque certes le quotidien d'enfants atteints de maladies incurables, mais Anne-Dauphine Julliand s'est refusée à réaliser un film pesant et dramatique. "Je me suis vraiment focalisée sur les enfants [...] Ils sont capables de rire, de pleurer..." insiste la réalisatrice.

Parmi les caractéristiques qui frappent : la maturité des enfants. "Ce qui est fort chez l'enfant, c'est qu'il n'y a pas de tabou, ils n'ont pas peur de la vie." Anne-Dauphine Julliand est également auteure de plusieurs livres, dont un ouvrage intitulé "Deux petits pas sur le sable mouillé", qui revient sur le décès de sa petite fille.