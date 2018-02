Christian Clavier dans A La Bonne Heure

publié le 14/02/2018 à 12:50

Christian Clavier est l'affiche des « Aventures de Spirou et Fantasio », un film d'Alexandre Coffre, qui sortira la semaine prochaine, le 21 février.



Il y interprète le rôle du Comte de Champignac, inventeur un peu fantasque qui se fait enlever au début du film, ce qui déclenche toute l'intrigue… :

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde !

Spirou et Fantasio Crédit : Fidélité prod.

"Les aventures de Spirou et Fantasio", d'Alexandre Coffre, avec Thomas Solivérès (Spirou), Alex Lutz (Fantasio), Ramzy Bédia, Géraldine Nakache, Charlotte Gabris, Vincent Desagnat... en salles le 21 février 2018.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.