publié le 17/07/2017 à 15:42

Casquette visée sur la tête et rouflaquettes le long des joues, c'est un visage incontournable de la bande-dessinée. Le personnage de Corto Maltese apparaît pour la première fois en juillet 1967 dans La Ballade de la mer salé, sous la plume de Hugo Pratt. Pendant une douzaine d'albums, l'auteur raconte les aventures de ce marin mystérieux qui parcourt le monde entre 1905 et 1925.



Le dessinateur et scénariste italien meurt en 1995 et Corto Maltese disparaît avec lui pendant une décennie. En 2015, les auteurs espagnols Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero ressuscitent le séduisant personnage dans Sous le soleil de minuit qui s'écoule à 220.000 exemplaires. Un succès qui assure la parution d'autres albums, avec d'abord la sortie d'Equatoria prévue pour septembre 2017.

"Sous la soleil de minuit a beaucoup plu aux fans de toujours de Corto Maltese et nous a aussi permis de gagner de nouveaux lecteurs", affirme Luis Martinez de la maison d'édition Norma. Selon la société Cong, propriétaire des droits d'auteur, les anciens albums se vendent au rythme d'environ 100.000 exemplaires par an.



Le prochain album, Equatoria, pré-paraîtra pendant l'été dans Le Figaro Magazine sous la forme d'un feuilleton. Il devrait ensuite rejoindre les librairies à partir de 27 septembre. Au total, cette nouvelle aventure devrait être tirée à 200.000 exemplaires à travers la France, l'Espagne et l'Italie.