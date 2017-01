Les Grosses Têtes osent tout !

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Karine Le Marchand, Franz-Olivier Giesbert, Jean-Marie Bigard, Philippe Geluck, Stéphane Plaza et Jean-Jacques Peroni.

par Thomas Martin publié le 25/01/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui pourrait donner envie à Berlusconi de venir faire de la politique en France… Karine Le Marchand.



Une Grosse Tête qui même en période de soldes ne dégriffe jamais ses dessins…Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qui joue le fusible au théâtre et vient se faire allumer à la radio…Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête pour qui la primaire de ce weekend est en ce moment la seule élection qu'un candidat du Parti Socialiste puisse gagner… Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête qui sait reconnaitre tout de suite quand une urne est bourrée…Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui préfère mettre les "queues" au Q que les points sur les "i"… Jean-Marie Bigard.

Laurent Ruquier

