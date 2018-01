publié le 27/01/2018 à 23:36

La valeur n'attend point le nombre des années. Le jeune auteur de BD Jérémie Moreau, 30 ans, a remporté ce samedi 27 janvier le Fauve d'or d'Angoulême, l'une des plus importantes récompenses du 9e art, pour "La saga de Grimr" (Delcourt). Son livre, couronné comme le meilleur album de langue française de l'année par le jury du festival d'Angoulême, nous entraîne sur les pas d'un colosse à la tignasse rouge dans une terre d'Islande hostile au XVIIIe siècle.



Grimr voit disparaître sa famille sous les cendres d'un volcan. Capturé par des Danois (qui colonisent l'île), libéré par un poète, recueilli par un voleur, Grimr n'aura de cesse de vouloir retrouver son identité. Pour conter cette épopée sauvage, Jérémie Moreau a travaillé à l'aquarelle où le bleu acier le dispute au vert et au brun. Peu de paroles mais un récit puissant grâce à la seule force des images.

Plus jeune lauréat du Fauve d'or depuis 1997

Il s'agit du quatrième album de Jérémie Moreau, jeune surdoué qui dans sa courte carrière a déjà reçu le prix de la BD scolaire en 2005, le prix Jeune talent au festival d'Angoulême et celui de la meilleure BD francophone en 2012 et le prix des libraires de BD en 2013.

Il est le plus jeune lauréat du Fauve d'or depuis 1997.