"La Terre des fils" de l'auteur italien Gipi, Grand Prix RTL de la bande dessinée 2017

C'est à l'unanimité que La Terre des fils, de l'auteur italien Gipi, a décroché ce Grand Prix RTL de la bande dessinée 2017. Un prix décerné par un jury de journalistes de RTL, de libraires et d'internautes, qui couronnent la meilleure bande dessinée de l'année.



Et c’est mérité : Gipi, de son vrai nom Gian Alfonso Pacinotti, est un immense dessinateur et un conteur hors pair. En France, nous l'avons découvert il y a juste dix ans. Son album Notes pour une histoire de guerre avait décroché le prix du meilleur album au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Jusque-là Gipi nous avait habitués à des albums autobiographiques. La Terre des fils est sa première fiction.

Nous sommes dans un monde où tout a disparu. Les rares rescapés vivent sur une terre aride. Respirent un air saturé de mouches et se évitent l'eau empoisonnée. C'est dans ce décor apocalyptique, qu'un père élève ses fils. Il sait qu'il ne sera pas toujours là pour les protéger, alors il les prépare à cet avenir terrible en les élevant à la dure. Pas de mots doux, pas de gestes tendres. Il ne leur apprend ni à lire, ni à écrire. Il les frappe quand ils ne font pas ce qu’il leur demande.



Gipi ne fait aucune concession à la méchanceté humaine. Pour la bonne raison que c’est au fond d’elle qu’il va chercher ce qui reste d’amour. Mais cela n’a rien d’autobiographique : "J’avais eu cette idée d’un homme qui aime ses fils mais qui n’est pas capable de leur dire. Mais ça n’a rien à voir avec mon vrai père !" confie l'auteur.



Démystifier la violence

L'amour que le père voue à ses fils, c’est son jardin secret. Il écrit sur un cahier tout ce qu’il ne peut pas dire à ses fils, et que ses fils ne pourront jamais connaître puisqu'ils ne savent pas lire. Ce cahier est au centre de l’intrigue de cette histoire. Car lorsque le père meurt, les fils n’ont de cesse de trouver quelqu’un qui sait lire et leur dira ce que leur père a écrit.



Commence alors leur voyage initiatique à travers cette terre désolée, dangereuse, violente que Gipi, dessine, forcément en noir et blanc. "Je déteste la violence dans la vraie vie mais j’aime la raconter. Mais elles ne sont pas calquées sur le modèle américain, où c’est très léger, même la mort n’importe pas là. J’ai cherché à faire des dessins sans la beauté de cette violence."



Tout ce que Gipi raconte paraît terriblement réel. C'est peut-être pour ça qu'il termine son album, comme par épuisement, sur une note optimiste. "Je suis toujours optimiste mais dans des ambiances un peu dures", ajoute l'auteur.



Les dernières cases de la Terre des fils sont d'une grande tendresse, grâce à une femme, que l'on appelle "la sorcière". Quand vous refermerez l'album, vous saurez que vous venez de terminer une BD pas facile à lire, mais d'une grande beauté. C’est pourquoi nous sommes fiers que La Terre des fils, édité par Futuropolis, remporte le grand prix RTL de la bande dessinée 2017.

"La terre des fils" de GIPI Crédit : Futuropolis

