Un vendredi sous le signe de la culture et du rire

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Laurent Ruquier, Jérémy Ferrari, Franz-Olivier Giesbert, Jeanfi Janssens, Pierre Bénichou, Bernard Mabille et Chantal Ladesou.

par Thomas Martin publié le 20/01/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête dont le nom cachera toujours quelque chose…Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui pourrait se marier avec Laurence Ferrari sans qu'on s'en rende compte… Jeremy Ferrari.



Une Grosse Tête journaliste qui même en période de solde ne fait aucun article au rabais… Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête qui commence à être porté disparu pour les compagnies aériennes… Jean-Fi Janssens.



Une Grosse Tête qui est comme le Vendée-Globe il faut au moins 80 jours pour en faire le tour… Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui se prend pour le Pape depuis qu'on le félicite pour ses audiences…Pierre Bénichou.



Laurent Ruquier

