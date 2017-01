Jeanfi Janssens s'essaye à la présentation des Grosses Têtes

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Valérie Mairesse, Stéphane Plaza, Bernard Mabille, Marcela Iacub, Laurent Baffie et Jeanfi Janssens.

par Thomas Martin publié le 24/01/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui entre deux grosses commissions vient se soulager à la radio… Stéphane Plaza



Une Grosse Tête qui sait mieux que personne que la gauche n'est pas molle… Marcela Iacub



Une Grosse Tête qui après avoir volé au kérosène en tant que steward, carbure aux fous rires en tant qu'humoriste… Jean-Fi Janssens



Une Grosse Tête qui depuis Banzaï n'a plus enfilé de costume d'hôtesse de l'air… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête passionné de zoologie mais dont l'humour n'hiberne jamais… Laurent Baffie



Une Grosse Tête dont le pèse-personne vient de déposer plainte pour maltraitance… Bernard Mabille.

Laurent Ruquier

