Romain Puertolas : "Quand j'écris, j'ai toujours envie de faire rire"

publié le 04/05/2017 à 11:31

Le grand public a découvert Romain Puertolas en 2013 avec l'extraordinaire succès du non moins Extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, un livre plein de fantaisie et de poésie sur les tribulations d'un indien en Europe. Le voici de retour avec son nouveau roman, Tout un été sans Facebook. Lieutenant de police lorsqu'il écrivait son premier roman, Romain Puertolas l'est toujours mais en disponibilité pour une période de dix ans : "Quand le métier me manque un petit peu trop, j'écris un roman un peu policier pour me remettre dans le bain".



Après son célèbre fakir, Romain Puertolas avait raconté l'histoire d'une Petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel puis le retour de Napoléon dans la France de l'an 2000 avec Revive l'Empereur ! Alors que nous réserve cette fois-ci son imagination débordante ? C'est un polar complètement déjanté, loufoque, absurde mais non dénué de sens, comme souvent dans les livres de Romain Puertolas.

Un polar loufoque

Tout un été sans Facebook se déroule à New York, oui, mais New York Colorado, un trou perdu de 150 habitants avec 198 ronds-points, pas d'Internet et donc pas de Facebook. Il ne s'y passe rien sauf, chaque 29 août, la chasse aux écureuils radioactifs. C'est dire si on s'y ennuie mortellement, en particulier au poste de police où officie le lieutenant Agatha Crispies.

Agatha a la peau noire et un fort penchant pour les donuts au chocolat qui, inévitablement, lui donnent des formes aussi démesurées que les promesses d'un candidat à la présidence. Mais voilà qu'une série d'effroyables meurtres vient bouleverser la quiétude de New York Colorado et lance Agatha dans une enquête aux multiples rebondissements et nous emmène dans un univers très drôle. "Quand j'écris j'ai toujours envie de faire rire", explique Romain Puertolas, "Je m'amuse énormément et là je voulais détourner ces codes de police en les faisant à ma sauce".

Le bonheur de lire

La littérature est extrêmement présente dans l'univers de Romain Puertolas. Amateur d'Agatha Christie et de Colombo, Romain Puertolas a truffé son roman de références littéraires : "Il y a beaucoup de références littéraires car c'est quelque chose qui va aider Agatha dans son enquête. Elle vit dans cette littérature, à travers ces polars, à travers ces romans".



Ce nouveau roman est aussi une célébration du plaisir de lire et celui de lire tous les livres. Agatha Crispies tient un club de lecture et fait par exemple un petit discours sur les gens qui critiquent certains auteurs, un plaidoyer sur l'amour de la littérature dans tous ses aspects qui parle à l'auteur : "Je pense qu'il n'y a pas de sous lecture. L'important est de prendre beaucoup de plaisir avec la lecture" explique Romain Puertolas.

Un insatiable esprit de fantaisie

Romain Puertolas fait preuve d'un insatiable esprit de fantaisie, qu'il explique par la manière dont il voit le monde : "Je vois directement des choses détournées quand je vois la réalité. Je vois autre chose, que je fais passer directement dans mon propre monde". Cet esprit de fantaisie se retrouve dans ses romans, particulièrement chez ses personnages et dans leurs patronymes, toujours construit avec des jeux de mots.



Il se définit comme un "happyculteur", quelqu'un de très positif, très optimiste et toujours très pétillant. Son premier succès l'Extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea va être adapté au cinéma. Le film sera réalisé par le canadien Ken Scott et le tournage commence le 11 mai à Bombay. Romain Puertolas a coécrit le scénario et les rôles principaux ont été confiés, au comédien indien Dhanush, star de Bollywood, à la comédienne américaine Erin Moriarty et à Bérénice Bejo.