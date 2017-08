publié le 12/08/2017 à 11:27

C'est un grand jour pour les fans de Spider-Man. L'Homme araignée créé par Stan Lee et Steve Dikto souffle aujourd’hui sa 55e bougie. C'est dans Amazing Fantasy Vol 1 #15 du 10 août 1962 qu'il a fait sa première apparition dans son emblématique costume bleu et rouge. En 55 ans ans, "Spidey" a porté de nombreuses tenues qu'il a eu d'aventures comme celle du Symbiote, la Spider-Armure sans oublier l'original Bag-Man. Des costumes ont marqué des générations de lecteurs. La rédaction vous fait briller les yeux avec ses 10 costumes les plus emblématiques de sa carrière.



Impossible de ne pas commencer ce voyage dans le temps avec le Spider-Man de Steve Ditko, avec ses toiles sous les bras et son araignée sommairement dessinée sur la poitrine. C'est le premier costume, qu'on retrouvera au fil des décennies, sous différentes formes, même si l'araignée restera toujours l'emblème du super-héros. Le costume dessiné par John Romita Sr. à partir de 1966 est sans doute celui qui est passé à la postérité - sans doute aussi parce que la série The Amazing Spider-Man est la plus connue des lecteurs.

En 1989, c'est un grand changement : Peter Parker est exposé à l'Uni-Pouvoir, une source d'énergie très puissante. Il devient alors Captain Universe, peut voler et envoyer des décharges d'énergies qui peuvent raser un immeuble, entre autres. Dans les années 90 puis 2000, Spidey aura autant de costumes puissants.



Les années 90 : du Symbiote à Bag-Man

En 1984, Spider-Man change complètement de look. Terminez le bleu et rouge, le noir est la couleur dominante. La faute au symbiote, l'espèce extra-terrestre qui prend possession du corps de notre héros. Plus agressif, moins altruiste, Peter Parker essaye tant bien que de mal se défendre contre le symbiote. Il parvient à s'en débarrasser et le symbiote fusionne ensuite avec Eddie Brock, qui devient Venom (vu dans Spider-Man 2).

Peu après cette mésaventure, Spider-Man n'a plus de costume. Il demande alors de l'aide aux Quatre Fantastiques, Mr Fantastic lui offre une tenue. Et la Torche humaine lui fait une blague en lui donnant un sac en papier pour protéger son identité. Spider-Man devient alors Bag-Man, aussi surnommé The Bombastic Bag-Man.



Il reprend ensuite sa tenue rouge et bleu, mais en 1993 pour combattre les Nouveaux Exécuteurs, des criminels redoutables, il se confectionne une Spider-Armure. Grâce à elle, Spidey est beaucoup plus résistant aux balles, mais il perd en agilité à cause de son poids et elle est finalement détruite par un jet d'acides.



Iron Spider, Spider-Man Noir... Le lifting des années 2000

En 2000, "Spidey" subit un lifting radical avec la série Ultimate Spider-Man, qui redémarre du début pour séduire les plus jeunes lecteurs - même si la série originale continue en parallèle. Le dessinateur, Mark Bagley, agrandit les yeux du personnage sur le costume.

Puis, Spider-Man est Iron Spider grâce à Iron Man pendant la Civil War. Le tissu traditionnel est remplacé par du kevlar, ultra-résistant et l'armure est truffée de gadgets dont Stark a le secret. On a pu la voir au cinéma dans Spider-Man : Homecoming, avec Tom Holland dans le rôle de l'Homme araignée.

Mais l'un des costumes les plus marquants de cette époque c'est le Spider-Man Noir. L'histoire se déroule dans un univers parallèle dans les années 30 pendant la Grande Dépression. Spidey porte des lunettes, un imperméable noir et est armé. Dans cette aventure, il essaye de faire tomber Harry Osborn responsable de la mort de son Oncle Ben.



En 2013, c'est la fin de la série The Amazing Spider-Man et le début de The Superior Spider-Man. A cette époque, Otto Octavius alias le Docteur Octopus prend possession du corps de Peter, décédé et devient Spider-Man. Il ajoute nombre de gadgets au costume du héros dont des tentacules et des griffes.