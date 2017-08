TEST - Quel vilain de l'univers de Spider-Man êtes-vous ?

publié le 10/08/2017 à 10:00

Joyeux anniversaire Spider-Man ! Le super-héros phare de l'univers Marvel fête ses 55 ans ce jeudi 10 août. Personnage culte de la franchise, aussi célèbre qu'Iron Man et aussi populaire que Captain America, Spider-Man a bercé de nombreuses générations à travers le monde. Créé par Stan Lee, le père de nombreux héros des années 1960, il est célèbre pour ses aventures, son sens de l'humour à toute épreuve et pour les vilains qu'il affronte.



L'homme araignée a de nombreux ennemis, souvent à sa hauteur et qu'il a parfois du mal à neutraliser. Qu'ils fassent cavalier seul ou qu'ils s'allient pour espérer le battre, les ennemis de Spider-Man sont tous très différents. Du docteur Octopus, génie du mal, à Venom et ses symbiotes, Peter Parker a bien du travail dans sa lutte contre le crime. Alors à quel vilain de Spider-Man ressemblez-vous le plus ?