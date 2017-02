Yvelines : un jeune homme meurt, percuté par un train devant ses amis

À l'origine de l'accident de la victime aux abords de Bonnières-sur-Seine, un pari entre amis et quelques verres d'alcool.

Crédit : AFP / PHILIPPE HUGUEN Un train (illustration)

par Ambre Deharo publié le 14/02/2017 à 23:44

Les circonstances du drame sont quelque peu inhabituelles. À Bonnières-sur-Seine, dans les Yvelines, un jeune homme est décédé tôt dans la matinée du 13 février. Il a été percuté par un train après avoir déambulé sur la voie ferrée. La victime, âgée de 28 ans, était originaire de Vernon dans l'Eure. À l'origine de son accident, un possible pari avec des amis.

Le drame est survenu aux alentours de 5h45, alors que le jeune homme marchait en compagnie de deux amis au bord de la ligne de chemin de fer. En notant la présence d'un passage situé entre le centre-ville et la gare, il aurait alors décidé d'aller sur les voies pour y déambuler. "Selon les témoignages de ses camarades, ils avaient un peu bu et s'étaient lancés dans ce pari stupide", a précisé une source proche de l'enquête, citée par le Parisien. "Il n'a pas entendu le train arriver et a été happé. Il est mort sur le coup, sous les yeux de ses copains qui en sont traumatisés", a ajouté cette source.

Celle-ci indique également que selon plusieurs amis de la victime, "il lui arrivait de se lancer des défis un peu fous quand il buvait". Afin de confirmer cette thèse de l'accident en raison d'un pari, une autopsie a été demandée. Les secours, appelés sur place, n'ont rien pu faire. Le jeune homme était déjà mort à leur arrivée. D'après les premiers éléments de l'enquête qui a été confiée à la gendarmerie locale, le train roulait vite. Le conducteur aurait aperçu la victime et donné un coup de klaxon pour l'avertir. Le jeune homme n'aurait cependant pas réussi à s'écarter des voies à temps.