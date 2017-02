Luxembourg : un mort et plusieurs blessés dans un accident de train

Selon le dernier bilan, une personne est morte et plusieurs ont été blessées dans un accident de train au Luxembourg. La circulation ferroviaire est interrompue entre Thionville et le Luxembourg.

Crédit : BERTRAND GUAY / AFP Une rame de train à la gare de l'Est, reliant Paris au Luxembourg (illustration)

par Clarisse Martin , AFP publié le 14/02/2017 à 13:31

Un accident entre deux trains s'est produit ce mardi 14 février dans la matinée, au Luxembourg. Une personne est décédée et deux autres ont été hospitalisées, annonce France Bleu Lorraine Nord. Les faits se sont passés à Dudelange. Il s'agit d'une collision entre un train de voyageurs en provenance du Luxembourg et un train de marchandises venant de France.



Le plan "nombreuses victimes" a été déclenché, avance la station de radio et une centaine de policiers et secouristes sont à pied d'oeuvre sur les lieux de l'accident. Un poste médical avancé a été dressé. Le trafic des ferroviaire entre le Luxembourg et Thionville est interrompu jusqu'à demain soir, mercredi 15 février. Pour pallier cette interruption, 22 cars ont été affrétés entre les gares des deux villes pour les usagers.



Le 14 février dans la soirée, la SNCF va également instaurer un train entre Metz et Luxembourg, via Longwy. Un train circulera chaque heure, entre 16h30 et 19h30.