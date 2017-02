L'homme de 51 ans a été interpellé dans la nuit du 10 au 11 février, dans l'ouest de la cité niçoise. Une information judiciaire a été ouverte.

À Nice, un sans-abri de 51 ans a été placé en détention provisoire et mis en examen pour viol dans la nuit du 12 février. Il avait été interpellé deux jours plus tôt dans le quartier de Saint-Augustin, rapporte Nice Matin, et aurait agressé sexuellement une femme âgée de 50 ans.



Le 10 février au soir, la personne agressée rentrait chez elle peu après minuit, lorsqu'elle croise le SDF, un habitué du quartier, relève le quotidien régional. L'homme aurait suivi la quinquagénaire, puis l'aurait coincée dans une impasse discrète, située à proximité de la Promenade des Anglais. Lui faisant une clef de bras, il serait alors arrivé à immobiliser sa proie, avant de glisser sa main dans sa culotte et de la pénétrer avec son doigt.

Le voisinage alerté

Ce sont les cris de la victime qui ont alerté le voisinage. Un témoin qui s'approchait de la ruelle a compris ce qu'il se passait et a fait fuir l'agresseur. Une équipe de la BST, la brigade spécialisée de terrain, l'a arrêté quelques instants plus tard et l'a conduit à la sûreté départementale. L'homme a été placé en garde à vue, mais a nié les faits devant les enquêteurs, indiquant qu'il avait simplement caressé la quinquagénaire. Dans la soirée du 12 février, il a cependant fini par reconnaître le viol devant le juge d'instruction.



Une information judiciaire pour viol a été ouverte par le parquet de Nice. L'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire. Selon Nice Matin, le suspect présente "un profil de prédateur" comptant déjà trois condamnations pour agression sexuelle.