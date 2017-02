René Deutschmann a été milieu défensif du Racing Club de Strasbourg pendant 15 ans. Après un AVC en Asie, les supporters ont décidé de lui venir en aide.

Crédit : LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP La province de Surat Thani en Thaïlande

par Ambre Deharo publié le 14/02/2017 à 20:54

Entre 1969 et 1989, René Deutschmann a joué 384 matchs sous le maillot du Racing club de Strasbourg. Il en était le milieu défensif et a même été champion de France en 1979. Profitant de sa retraite, l'ancien footballeur de 65 ans a été victime, au début du mois de janvier 2017, d'un grave accident vasculaire cérébral alors qu'il se trouvait en Thaïlande. Un accident qui a touché un certain nombre de supporters du club dans lequel il a évolué.



En accord avec la famille du footballeur, la Fédération des supporters du club a donc souhaité lancer une opération de crowdfunding, appelé en français "financement participatif", afin d'aider à la prise en charge des frais médicaux de René Deutschmann. La cagnotte a été mise en ligne la semaine dernière, rapporte le site de 20minutes. Sur Facebook, la Fédération a appelé les Strasbourgeois à participer. "La famille et les amis se mobilisent pour faire face aux très coûteux frais d'hospitalisation en Thaïlande : (...) nous lançons un appel aux dons grâce à cette cagnotte afin de contribuer aux soins.



Pour l'instant, la cagnotte a un peu de mal à décoller. Quelque 440 euros seulement ont été récoltés par un peu plus d'une dizaine de donneurs.