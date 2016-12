Un quinquagénaire a été condamné à deux ans de prison, lundi 26 décembre, pour avoir poignardé un jeune homme dans un bus.

par Félix Roudaut publié le 27/12/2016 à 04:31

L'angoisse provoquée par la menace terroriste lui a fait perdre la raison. C'est du moins ce qu'a expliqué un homme de 53 ans au tribunal correctionnel de Versailles (Yvelines) devant lequel il comparaissait lundi 26 décembre pour avoir poignardé un jeune homme dans un bus à Houilles deux jours auparavant. Les magistrats l'ont condamné à deux ans de prison, dont six mois avec sursis.



Tout commence lorsque Patrick, debout dans le bus au milieu des passagers, croit entendre un jeune jurer sur le Coran. Passablement énervé, il l'interpelle, raconte qu'il en a ras-le-bol "d’entendre ça", comme le relatent nos confrères du Parisien. C'est alors qu'un jeune homme que le prévenu qualifie de "barbu" s'en mêle et demande à Patrick s'il a un quelconque problème avec l'Islam. Il reste cependant assis à sa place. Tout aurait sans doute pu s'arrêter là.

Mais c'est sans compter un Patrick furibond qui fouille dans sa poche de veste pour en sortir l'un des trois couteaux qu'il porte sur lui. Son ami, présent au moment des faits, décrit le "regard de haine" de son compagnon au moment où il frappe dans le dos celui qui a eu le malheur de s'interposer. La lame s'enfoncera à un tout petit centimètre de l'aorte, avant que Patrick ne soit maîtrisé par les passagers et remis à la police.



Dans le prétoire, le prévenu reconnaît que l'alcool a décuplé ses angoisses. "On vit dans une France anxiogène. Avec les soucis qu'on a sur le territoire, je croyais qu'il allait me tirer dessus. J'ai eu peur pour ma vie", tente t-il d'expliquer aux juges. L'avocat de la défense y voit quant à lui un acte raciste, une agression motivée par la confession musulmane et l'apparence de son client. Patrick, ancien cadre des Galeries Lafayette, a été écroué dès l'annonce de sa peine.