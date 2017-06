Fred Astaire dans la Curiosité

publié le 15/06/2017 à 19:17

Innovations du futur

Notre vie quotidienne est en train de changer… on ne se musclera plus de la même manière, on n’ouvrira plus nos volets de la même façon, on ne mettra plus 6 mois à vendre son appartement …

à l’occasion de la 2ème édition du salon VivaTech, on découvre ces technologies qui vont tout bouleverser avec Laurent Guez, directeur de la rédaction du Parisien Magazine / Aujourd’hui en France et Cyril Peter, journaliste au Parisien Eco.

Pourquoi aller à Vivatech : pour découvrir d'incroyables technologies est publié dans le Parisien Eco et L'immobilier s'offre un coup de neuf est à découvrir dans le Parisien Magazine Aujourd'hui en France.

Et pour découvrir en vrai toutes toutes ces technologies, le salon Vivatech ouvert au public samedi porte de Versailles à Paris, en partenariat avec RTL.

Le Parisien Magazine du vendredi 16 juin 2017

Fred Astaire

75 ans de carrière, 33 films, des pièces de théâtres, des comédies musicales ! Fred Astaire a disparu il y a 30 ans, l’occasion pour nous de redécouvrir cet immense artiste en compagnie de Florence Monteil, journaliste au Magazine Notre Temps.

Retrouvez le grand destin Sur les pas de Fred Astaire dans le magazine Notre Temps.



Notre Temps juillet 2017

Une vie d'alchimiste

Si on vous dit alchimiste, vous imaginez un vieux sorcier courbé sur son grimoire ? Que nenni ! notre invité vit bien en 2017. Son laboratoire est caché au cœur de Paris. Mais c'est quoi au fait un alchimiste ?

Patrick Burensteinas, auteur et physicien de formation nous raconte son quotidien d'alchimiste.

Un alchimiste raconte

Un alchimiste raconte