Automobile : Oslo bientôt 100% électrique ?

Cela paraît un peu fou. Mais sur le papier, à bien y réfléchir, sans être non plus utopiste, on peut s'y approcher. Il faut d'abord savoir que la Norvège est le pays qui compte le plus grand nombre de voitures électriques proportionnellement à la population. C'est presque deux voitures sur dix vendues (pour rappel en France c'est plus qu'anecdotique : seulement une voiture sur 100).



Alors pourquoi un tel emballement chez les Norvégiens ? Tout simplement, à cause des avantages économiques. C'est là toute la force des politiques en place. Quand vous achetez une voiture électrique bas, la TVA est réduite. Il n'y a pas de pas de taxe d'immatriculation, les péages et stationnements sont gratuits, vous êtes autorisé à emprunter les voies de bus, même pendant les heures de pointes. À ce niveaux-là, on comprend mieux pourquoi cette technologie a du mal se démocratiser chez nous.

Partenariat avec Elon Musk ?

Les Norvégiens ne vont pas s'arrêter la niveaux investissement. De toute façon, pour ce qui concerne Oslo, il n'ont pas vraiment le choix. La ville est victime de son succès. Imaginez il n'y a plus assez de place disponible dans les parking avec recharges. Onze milliards d'euros vont d'ailleurs être investis dans les transports en commun vers le biocarburant et l'électrique.

Le ministre des Transports de Norvège a même récemment rendu visite à Elon Musk, visionnaire et PDG de Tesla. Histoire de faire un point sur les avancées technologique, et pourquoi pas qui sait (ce n'est que notre hypothèse), nouer un partenariat, ce qui serait au passage plutôt intelligent. Sans le coup de main des constructeurs automobiles, cela paraît compliqué de concevoir une ville 100% verte, sans aucune voiture polluante.