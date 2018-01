publié le 10/01/2018 à 20:05

L'hôtel du Ritz a été la cible d'un braquage ce mercredi 10 janvier. Aux alentours de 18h30, cinq hommes, dont certains armés de hache, ont pénétré dans le célèbre hôtel parisien situé place Vendôme, selon une source policière.



Selon les informations de RTL, les braqueurs ciblaient la bijouterie de l'établissement et ont défoncé la vitrine de l'hôtel pour s'emparer de bijoux. Le préjudice, colossal, est estimé à plus de quatre millions d'euros.

Après une opération de police, trois des individus ont été interpellés alors que deux ont réussi à prendre la fuite. Ils sont toujours recherchés. Aucune personne n'a été blessée. La Brigade de répression du banditisme (BRB) a été saisie de l'enquête.



