Elle avait pratiqué la taqya pour passer à travers les mailles du filet. Mais cette jeune toulousaine de 19 ans a été arrêtée après avoir été repérée sur le réseau Telegram. Le Point révèle mercredi 10 janvier qu'elle projetait des attaques meurtrières à Rennes, dans des "lieux festifs".



Selon le site du magazine, cette étudiante inscrite à la Sorbonne à Paris a confié à la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) - alors qu'elle est en garde à vue dans leurs locaux - qu'elle regrettait "de ne pas avoir pu passer à l'action". Le Point précise qu'elle a été repérée sur le réseau crypté favori des jihadistes alors qu'elle tentait d'acquérir une Kalachnikov.

C'est dans son testament que les enquêteurs ont découvert le choix de la cible. Pourquoi Rennes ? L'islamiste radicalisée estime que la ville est moins surveillée par des policiers.

Pour passer entre les mailles du filet des services de renseignements, la jeune femme a donc utilisé la technique recommandée de la taqya, ou dissimulation. Elle consiste à se fondre dans la masse pour ne pas être repéré. "Effectivement, cette jeune fille vivait en couple et sans signe extérieur de radicalisation, raconte l'article du magazine en citant 'une source proche de l'affaire'. Elle sortait et avait une vie sociale normale. Elle buvait de l'alcool et participait à des fêtes entre étudiants". La jeune étudiante revendique son appartenance à la mouvance extrémiste et se dit "fière des attentats commis en France".